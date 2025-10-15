Trafik Cezalarında Köklü Değişiklik: Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta Karayolları Trafik Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler içeren bir kanun teklifini gündeme alacak. Teklif, sürücüler için birçok önemli düzenlemeyi ve cezai yaptırımı içeriyor. En dikkat çeken değişiklik, uzun yıllardır uygulanan radar cezalarındaki “yüzde 10 tolerans payı”nın tamamen kaldırılması olacak. Yeni düzenlemeye göre, hız sınırını sadece 1 km dahi aşan sürücüye ceza kesilecek.

Yüzde 10 Tolerans Tarihe Karışıyor

Mevcut yönetmelikte, sürücüler yerleşim yerlerinde ve otoyollarda hız sınırını yüzde 10’a kadar aşsa bile ceza almıyordu. Örneğin, yerleşim yerinde hız sınırı 70 km/s olan bir bölgeyi 77 km/s ile geçen sürücüye ceza uygulanmıyordu. Yeni düzenleme ile hız aşımı, kademeli cezalarla 30 bin TL’ye kadar çıkacak.

Kırmızı Işık İhlali ve Ehliyet Geri Alma

Kanun teklifi, kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebebiyet veren sürücülere ağır yaptırımlar getiriyor. Ehliyetler, 60 gün süreyle geri alınacak ve sürücü psikoteknik değerlendirmeden geçmeden yeniden araç kullanamayacak. Ayrıca, hız sınırını 46-55 km/s aşan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, 56-65 km/s aşanların 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlara Yol Vermeyenlere Rekor Cezalar

Acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere ağır cezalar uygulanacak. Ambulans, itfaiye veya cankurtaran araçlarına geçiş üstünlüğü sağlamayanlara 46 bin TL idari para cezası ve 30 gün süreyle ehliyet geri alma cezası uygulanacak. Diğer geçiş üstünlüğü ihlallerinde ise 15 bin TL ceza öngörülüyor.

Trafik Magandalığı ve Cep Telefonu Kullanımı

Trafikte başka araçları kasten takip eden veya magandalık yapan sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet geri alma ve 30 gün araç trafikten men cezası verilecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca, motorlu araçlarla yarış yapan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak ve 46 bin TL ceza kesilecek.

Hapis Cezası ve Diğer Yaptırımlar

Tescil plakasını değiştirerek okunmaz hâle getiren sürücülere 140 bin TL ceza ve 30 gün araç men cezası uygulanacak. Araçlardan çıkan aşırı gürültü nedeniyle çevreyi rahatsız eden sürücülere 16 bin TL idari ceza kesilecek. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1 ila 3 yıl hapis cezası verilebilecek.

Yeni Hız Aşımı Cezaları

Yerleşim Yeri İçinde:

6-10 km/s aşım: 2 bin TL

11-15 km/s aşım: 4 bin TL

16-20 km/s aşım: 6 bin TL

21-25 km/s aşım: 8 bin TL

26-35 km/s aşım: 12 bin TL

36-45 km/s aşım: 15 bin TL

46-55 km/s aşım: 20 bin TL

56-65 km/s aşım: 25 bin TL

66 km/s ve üzeri: 30 bin TL

Yerleşim Yeri Dışında:

11-15 km/s aşım: 2 bin TL

16-20 km/s aşım: 4 bin TL

21-25 km/s aşım: 6 bin TL

26-30 km/s aşım: 8 bin TL

31-40 km/s aşım: 12 bin TL

41-50 km/s aşım: 15 bin TL

51-60 km/s aşım: 20 bin TL

61-70 km/s aşım: 25 bin TL

71 km/s ve üzeri: 30 bin TL

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme ile sürücülerin hız sınırlarına, trafik güvenliğine ve acil durum araçlarına karşı sorumlulukları ciddi biçimde artırılmış olacak.