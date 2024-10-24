Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yer: Yalova! Kadın girişimci vahşice katledildi

Yer: Yalova! Kadın girişimci vahşice katledildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
24 Ekim 2024 - 16:01

Yalova’da mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit, evinde yabancı uyruklu çalışanları tarafından önce domuz bağıyla bağlandı sonrasında da boğularak vahşice öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak’ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit’in (55) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Adrese giden polis, sağlık ekipleriyle birlikte daireye itfaiye marifetiyle girdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Ölü şekilde bulunan kadının elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlandığı öğrenildi.

Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YABANCI UYRUKLU 2 ÇALIŞANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının, yanında çalışan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

Yer: Yalova Kadın girişimci vahşice katledildi

 

OLAY YERİNDEN OTOPARKTAKİ ARAÇTA İNCELEME

Öte yandan yaşanan olay sonrası Sefabey Caddesi’nde bulunan otoparkta mantar şirketine ait araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Araçta arama yapan ekipler parmak izi de aldı. Şüphelilerin merkeze bu araçla geldiği düşünülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğimVücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğim
Türkiye 5 şehidine ağlıyor! TUSAŞ şehidi ve eşinin duygulandıran diyaloğuTürkiye 5 şehidine ağlıyor! TUSAŞ şehidi ve eşinin duygulandıran diyaloğu
Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni skandal ortaya çıktı! Duyunca hemen saklamışlarYenidoğan çetesiyle ilgili yeni skandal ortaya çıktı! Duyunca hemen saklamışlar
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararıNarin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı
TUSAŞ şehitlerine veda!TUSAŞ şehitlerine veda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İntihar edeceğini söyleyerek ortadan kayboldu! 17 saattir aranıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vücuduna 4 kurşun isabet eden TUSAŞ gazisi: Çıkar çıkmaz işimin başına dönüp devam edeceğim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye 5 şehidine ağlıyor! TUSAŞ şehidi ve eşinin duygulandıran diyaloğu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yer: Yalova! Kadın girişimci vahşice katledildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni skandal ortaya çıktı! Duyunca hemen saklamışlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzin ve motorine zam geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUSAŞ şehitlerine veda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partili isimden gündem olacak sözler! Teröristlere kimlik kontrolü yapılmadı iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı! 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERLERİ
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararıEkim 24, 2024-3:48 pm
Benzin ve motorine zam geliyor!Ekim 24, 2024-3:46 pm
İYİ Partili isimden gündem olacak sözler! Teröristlere kimlik kontrolü yapılmadı iddiası!Ekim 24, 2024-3:41 pm
Öcalan çıkışı sonrası… Alaattin Çakıcı’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret!Ekim 24, 2024-3:29 pm
Zonguldak’ta yaşlı kadın, mağazanın önünde satılan montu çaldıEkim 24, 2024-3:08 pm
Sinop’ta uçurumdan düşen vatandaş öldü.Ekim 24, 2024-3:02 pm
Havalimanlarında turuncu alarm! Güvenlik artırılıyor…Ekim 24, 2024-1:42 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !