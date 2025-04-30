TÜRKİYE 32 YILDA KRİTİK EŞİĞİ GEÇTİ

AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı gündem dışı konuşmada, Türkiye’nin doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti. Keşir, Türkiye’nin ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına indiğini belirterek, “Artık geri döndürülemez bir eşikteyiz” dedi.

1,51’LİK ORAN GİDİŞATI GÖSTERİYOR

Keşir, Türkiye’nin doğurganlık hızının 2023 itibarıyla 1,51 seviyesine düştüğünü belirtti. Bu oran, nüfusun kendini yenileme seviyesi olarak kabul edilen 2,1’in çok altında. Ayrıca 1,9 seviyesinin altına düşülmesi, geri dönüşü olmayan bir sürecin başladığına işaret ediyor.

İNGİLTERE 112 YILDA, TÜRKİYE 32 YILDA DÜŞTÜ

Ayşe Keşir konuşmasında, İngiltere’de doğurganlık oranının 3 çocuktan 1,5 çocuğa düşmesinin 112 yıl sürdüğünü, Türkiye’nin ise aynı düşüşü sadece 32 yılda yaşadığını vurguladı. Bu hızın, sosyal ve ekonomik yapıda ciddi değişimlere neden olabileceği uyarısında bulundu.

KADINLARIN YÜZDE 60’I DAHA FAZLA ÇOCUK İSTİYOR

Keşir’in dikkat çektiği bir diğer veri ise 40 yaş üzeri kadınlarla yapılan bir anket oldu. Ankete göre, kadınların %60’ı istedikleri çocuk sayısına ulaşamadan doğurganlık dönemini tamamladıklarını ifade etti. Bu durumun yalnızca istihdam ve çalışma koşullarıyla değil, aynı zamanda aile odaklı ve kapsayıcı sosyal teşvik politikalarıyla da ilgisi olduğuna dikkat çekildi.

AİLE POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM SİNYALİ

Ayşe Keşir, açıklamasının sonunda “Kadınların daha fazla çocuk sahibi olmak istediklerini gösteren bu veriler, aile politikalarının temelini oluşturmalı. Teşvik sistemleri sadece çalışma hayatına değil, aile bütünlüğüne de odaklanmalı” ifadelerini kullandı.