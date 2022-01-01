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Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!

Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!
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24 Ocak 2022 - 14:09

Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen Haftalık Covid-19 vaka dağılımını açıkladı.

Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen Haftalık Covid-19 vaka dağılımını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara’da 629,65 oldu.

Koca, 8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Bu iller, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon oldu.

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