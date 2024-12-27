  1. Haberler
  2. EKONOMİ
  3. ELEKTRONİK EŞYALARDA BANDROL BEDELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

ELEKTRONİK EŞYALARDA BANDROL BEDELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
0
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Elektronik eşyaların yurt dışından ithalatına yönelik bandrol bedelleri, 2025 yılı için değişiklik göstermezken, önceki yıl belirlenen bedeller aynı şekilde uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen bu bandrol ücretleri, 2025 yılı için de sabit kaldı.

BANDROL ÜCRETLERİ NELERİ KAPSAYOR?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen bandrol ücretleri, özellikle tüketicilerin yurt dışından ithal ettiği elektronik cihazları kapsıyor. Elektronik cihazlar için ödenecek bandrol bedelleri, belirli bir aralıkta farklılık göstermektedir:

  • Televizyonlar: 8-80 euro
  • Radyo: 1-2 euro
  • Video: 18 euro
  • Set Üstü Medya Kutuları ve Uydu Alıcıları: 7 euro
  • Cep Telefonları: 20 euro
  • Bilgisayarlar: 10 euro
  • Radyo Ağırlıklı Birleşik Cihazlar: 1-18 euro
  • Televizyon Ağırlıklı Birleşik Cihazlar: 9-21 euro
  • Görsel/İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlar: 2-15 euro

Bu bedellerin euro karşılığı Türk Lirası olarak tahsil edilmesi planlanmaktadır.

BANDROL ÜCRETİ NEDİR?

Bandrol ücreti, satılan bir ürünün devlet tarafından onaylanmış ve denetlenen bir ürün olduğunu belirtmek için kullanılan bir etikettir. Türkiye’de, TRT bandrol ücreti 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu’na dayanarak belirlenir. Bandrol, radyo, televizyon, video ve bazı elektronik cihazlardan alınan vergiyi gösteren bir işarettir ve yurt dışından getirilen elektronik ürünlerin gümrük işlemleri sırasında da bu ücretler tahsil edilir.

2025 YILI İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

Bu yıl, bandrol ücretleri ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bandrol ücretleri, yurt dışı elektronik cihazlar için geçerli olmaya devam edecek ve TRT’ye bağlı bir ücret tahsilatı olarak devletin denetiminde olacak.

TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLER?

Tüketiciler, yurt dışından aldıkları elektronik eşyalar için sabit bandrol ücretlerini ödemeye devam edecek. Bu ücretler, ürünlerin yurt içindeki satış fiyatlarına yansımasa da ithalatçılar üzerinden devlet tarafından alınan bir vergi kalemi olarak yerini koruyacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

ELEKTRONİK EŞYALARDA BANDROL BEDELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp