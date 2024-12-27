ELEKTRONİK EŞYALARDA BANDROL BEDELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Elektronik eşyaların yurt dışından ithalatına yönelik bandrol bedelleri, 2025 yılı için değişiklik göstermezken, önceki yıl belirlenen bedeller aynı şekilde uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen bu bandrol ücretleri, 2025 yılı için de sabit kaldı.

BANDROL ÜCRETLERİ NELERİ KAPSAYOR?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen bandrol ücretleri, özellikle tüketicilerin yurt dışından ithal ettiği elektronik cihazları kapsıyor. Elektronik cihazlar için ödenecek bandrol bedelleri, belirli bir aralıkta farklılık göstermektedir:

Televizyonlar : 8-80 euro

: 8-80 euro Radyo : 1-2 euro

: 1-2 euro Video : 18 euro

: 18 euro Set Üstü Medya Kutuları ve Uydu Alıcıları : 7 euro

: 7 euro Cep Telefonları : 20 euro

: 20 euro Bilgisayarlar : 10 euro

: 10 euro Radyo Ağırlıklı Birleşik Cihazlar : 1-18 euro

: 1-18 euro Televizyon Ağırlıklı Birleşik Cihazlar : 9-21 euro

: 9-21 euro Görsel/İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlar: 2-15 euro

Bu bedellerin euro karşılığı Türk Lirası olarak tahsil edilmesi planlanmaktadır.

BANDROL ÜCRETİ NEDİR?

Bandrol ücreti, satılan bir ürünün devlet tarafından onaylanmış ve denetlenen bir ürün olduğunu belirtmek için kullanılan bir etikettir. Türkiye’de, TRT bandrol ücreti 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu’na dayanarak belirlenir. Bandrol, radyo, televizyon, video ve bazı elektronik cihazlardan alınan vergiyi gösteren bir işarettir ve yurt dışından getirilen elektronik ürünlerin gümrük işlemleri sırasında da bu ücretler tahsil edilir.

2025 YILI İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

Bu yıl, bandrol ücretleri ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bandrol ücretleri, yurt dışı elektronik cihazlar için geçerli olmaya devam edecek ve TRT’ye bağlı bir ücret tahsilatı olarak devletin denetiminde olacak.

TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLER?

Tüketiciler, yurt dışından aldıkları elektronik eşyalar için sabit bandrol ücretlerini ödemeye devam edecek. Bu ücretler, ürünlerin yurt içindeki satış fiyatlarına yansımasa da ithalatçılar üzerinden devlet tarafından alınan bir vergi kalemi olarak yerini koruyacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com