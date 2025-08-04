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KAPADOKYA, ÇİNLİ TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ HALİNE GELDİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye, tarihi zenginliği ve kültürel çeşitliliğiyle Çinli turistlerin radarına girdi. 2024 yılında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 409 bini aşarak, bir önceki yıla göre %65,1’lik etkileyici bir artış gösterdi.

Kapadokya: Romantik Türkiye’nin Kalbi

Nevşehir’de düzenlenen Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi’nde konuşan Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Kapadokya’nın Çin halkı için romantik Türkiye’nin simgesi olduğunu söyledi. Peribacaları, yer altı şehirleri ve sıcak hava balonlarıyla Kapadokya, Çinli turistlerin hayallerini süslüyor.

Pandemi Sonrası Turizmde Büyük Canlanma

Pandemi sonrası dönemde Türkiye’ye olan ilgi hızla arttı. Jiang, iki ülke arasında imzalanan turizm mutabakatı sayesinde uçuşların artırıldığını, tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştığını ve kültürel bağların güçlendiğini belirtti.

İpek Yolu’ndan Günümüze Uzanan Dostluk

İpek Yolu’nun tarih boyunca Çin ve Türkiye’yi birbirine bağladığını hatırlatan Jiang, “Kuşak ve Yol Girişimi” ile bu dostluğun yeniden canlandığını ifade etti. 2024’te 48,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin de hızla geliştiğini gösteriyor.

KAPADOKYA, ÇİNLİ TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ HALİNE GELDİ!
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