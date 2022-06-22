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Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde kriz! Öğrenciler sansürü deldi…

Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde kriz! Öğrenciler sansürü deldi…
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22 Haziran 2022 - 15:08

Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yönetimin Hipokrat Yemini’nden ‘cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağı’ yönündeki bölümün çıkarılması öğrencileri tarafından protesto edildi. Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet törenine, okulu birincilikle tamamlayan Merve Nur Uçar’ın yaptığı konuşma da dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi’nin dün yapılan mezuniyet töreninde okul yönetimi, Hipokrat Yemini’nde yer alan ‘cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağı’ yönündeki ifadeleri kaldırdı.

Yeminin aslında “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” diye geçen kısım, değiştirilmiş şekilde “Hastalarıma yaş, cinsiyet, ırk, milliyet, din ve inanç siyasal görüş, toplumsal sınıf gibi ayrımları gözetmeden hizmet edeceğime…” şeklinde söyletildi.

ÖĞRENCİLER SANSÜRÜ DELDİ

Bu esnada bir grup öğrenci “hastaların cinsel yönelimi” şeklinde haykırarak sansürü deldi.

FAKÜLTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİREN ÖĞRENCİNİN KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi’nden yine birincilikle mezun oldu.

Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar şunları söyledi:

“Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancarlar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da. Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak”

İşte o konuşma ve öğrencilerin sansürü deldiği anlar…

 

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