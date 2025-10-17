Türk Kurtarma Ekibi Gazze’ye Alınmadı: İsrail’den Şaşırtan Gerekçe ve Rehinelerle İlgili Gerilim

İsrail, 81 kişilik Türk arama-kurtarma ekibi ve beraberinde getireceği ağır kurtarma ekipmanlarının Gazze’ye girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak İsrailli yetkililer, Hamas’ın elindeki rehinelerin cansız bedenlerini hâlen iade etmemesini gösterdi. Türk ekibin amacı ise, İsrail saldırıları sonucu harabeye dönen binaların enkazından rehinelerin cansız bedenlerini çıkarıp İsrail’e teslim etmekti.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Hamas’ın hemen teslim edebileceği bazı rehine cesetleri bulunuyor. Bu cesetlerin yerleri bilinse de, çıkarılmaları için ekipman ve yardıma ihtiyaç var. Bazı cesetlerin tam olarak nerede olduğu ise hâlen bilinmiyor. Türk ekibi, Gazze’ye giriş izin alabilirse bu cesetleri kurtarma ve güvenli bir şekilde teslim etme görevini üstlenecekti.

İsrail’deki açıklamalarda, Hamas’ın anlaşmaya uymadığı vurgulandı. Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, “Hamas anlaşmaya uygun olarak çok sayıda rehineyi serbest bırakabilir. Şu anda yaptıkları bu anlaşmanın açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı. Benzer şekilde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da gün içerisinde yaptığı açıklamada, “Hamas’ın elinde kaç rehine olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer onları bize kısa sürede teslim etmezlerse ona göre hareket edeceğiz” şeklinde uyarıda bulundu.

Türkiye tarafında ise, Türk arama-kurtarma ekibinin Gazze’ye girişinin engellenmesi hem diplomatik hem de insani açıdan tepkilere yol açtı. Konu, Gazze’deki rehinelerin durumu ve uluslararası hukuk çerçevesinde insani yardımların sağlanması açısından kritik önem taşıyor.

Türk ekibi, hâlihazırda hazır bekletiliyor ve yetkililer, İsrail ile diplomatik temasları sürdürerek Gazze’ye girişin sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu gelişme, Gazze’deki durumun hassasiyetini ve bölgede devam eden gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.