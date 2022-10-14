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Türk futbolu, Avrupa’da tarih yazdı, ilki başardı! Ülke puanı sıralaması…

Türk futbolu, Avrupa’da tarih yazdı, ilki başardı! Ülke puanı sıralaması…
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14 Ekim 2022 - 15:54
Perşembe gecesi Avrupa’da sahne alan Türk takımları, geceyi firesiz kapattı. Türk futbol tarihinde bir ilke imza attığımız gecenin sonunda ülke puanı sıralamasında sıçrama yaşadık.

Türk futbolu, Avrupa kupalarındaki tarihinde bir ilke imza attı. Perşembe akşamı Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, Konferans Ligi’nde ise Başakşehir ve Sivasspor galip gelerek, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü zaferle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Larnaca’yı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Sarı lacivertliler, aynı puana (10) sahip olduğu Rennes’in averajla önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Gruptaki kalan iki maçta liderlik mücadelesi verecek olan Fenerbahçe için grubu 1. bitirmek büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, B Grubu’nu lider tamamlaması halinde, Şampiyonlar Ligi’nden gelecek takımlarla Play-Off oynamadan üst tura çıkacak ve sıkışık fikstürde daha az maç oynama şansını da elde edecek.

Trabzonspor ise, deplasmanda yenildiği Monaco’yu kendi evinde 4-0’lık skorla devirdi ve gruptaki şansını artırdı. Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise, deplasmanda berabere kaldığı RFS’yi İstanbul’da 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Konferans Ligi’ndeki diğer ekibimiz Sivasspor da, kendi evinde 4-3 yenildiği Kosova takımı Balkani’yi deplasmanda 2-1 yenerek gruptan çıkma umutlarını korudu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SIÇRAMA
2024-25 sezonunda Avrupa kupalarına yeniden 5 takımla katılabilmek için ilk 15 ülke arasında girmeyi hedefleyen Türkiye, dört takımın da galibiyetle ayrıldığı gecenin ardından dört basamak birden yükseldi ve 14. sıraya kadar tırmandı. Eğer ilk 12’ye girersek ve önümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni kazanırsa, 2024-25’ten itibaren Süper Lig şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

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