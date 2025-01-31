“TURİZM BAKANI ERSOY HAKKINDA ÇARPICI KULİS! İKİ İSİM DAHA LİSTEDE, DEĞİŞİM KAPIDA”

TURİZM BAKANI ERSOY HAKKINDA ÇARPICI KULİS! KABİNEDE DEĞİŞİM SİNYALİ

Cumhur İttifakı içinde eleştirilerin hedef haline gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görevden alınabileceği öne sürüldü. Kulislerde, yalnızca Ersoy’un değil, iki bakanın daha değişebileceği iddia ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin , Bolu’daki yangın faciası sonrası eleştirileri , AK Parti içinde tartışmaları alevlendirdi. Bahçeli, “İlgili sağlığın hiçbir şey yapılmaması gibi hareket etmeyi doğru bulmadığımızı mecburiyetindeyim” diyerek Ersoy’u hedef almıştı.

KABİNE REVİZYONU YOLDA MI?

Cumhuriyet’in haberine göre, AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede konuşulacağı konuşuluyor. Partinin bazı isimleriyle, Erdoğan’ın 23 Şubat’taki AK Parti kongresinde büyük bir revizyon yapılacağına dikkat çekiyor.

Özellikle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun kaçak çetesi skandalı ve randevuların çözülememesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’ın ise faaliyetlerin pasif kalması nedeniyle değiştirileceği öne sürülüyor.

Bu değişikliklerde, kabinede önemli tescil kapısında olduğu ve Mehmet Nuri Ersoy’un da görevden alınan gelişmelerin alınacak bakanlar arasında gösterildiği belirtiliyor.