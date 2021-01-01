Selçuk Bayraktar’ın Babası Vefat Etti

Selçuk ve Haluk Bayraktar’ın babası, Baykar’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.

Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin.” ifadelerine yer verdi.

Özdemir Bayraktar’ın cenaze namazı 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii’nde kılınacağı açıklandı.