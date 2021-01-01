Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü…

Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü…

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran’ın Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Turabi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Survivor yarışmasına damga vuran ve iki defa birinci olan, Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla gündeme oturdu!

Şu sıralar Amerika’da olan Turabi, Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar ile sosyal medyada gündem oldu.

Takipçilerini ikiye bölen Turabi, bir kısım tarafından eleştirilirken, bir kısım tarafından da ‘seksi’ bulundu.

İşte Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımları;