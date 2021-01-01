Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü…

Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü…
3 views
01 Kasım 2021 - 10:38

Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü…

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran’ın Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Turabi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü... - Sayfa 1

Survivor yarışmasına damga vuran ve iki defa birinci olan, Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla gündeme oturdu!

Turabi'nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü... - Sayfa 2

Şu sıralar Amerika’da olan Turabi, Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar ile sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü... - Sayfa 3

Takipçilerini ikiye bölen Turabi, bir kısım tarafından eleştirilirken, bir kısım tarafından da ‘seksi’ bulundu.

Turabi'nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü... - Sayfa 4

İşte Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımları;

Turabi'nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü... - Sayfa 5

Turabi'nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü... - Sayfa 7

Turabi&#39;nin Olay Cadılar Bayramı Paylaşımı! Bu Fotoğraflar Çok Konuşulacak!

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Zirvesi sonrası dünyaya çarpıcı mesajlarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Zirvesi sonrası dünyaya çarpıcı mesajlar
Meclis lojmanı cinayeti kapandı… Aile özür istediMeclis lojmanı cinayeti kapandı… Aile özür istedi
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıSon dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttı
Esra Bilgiç Kaprisleriyle Kanunsuz Topraklar Ekibini BezdirdiEsra Bilgiç Kaprisleriyle Kanunsuz Topraklar Ekibini Bezdirdi
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduYasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası ortaya çıktı! ‘Elbette yine her şey aile arasında…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da düğün terörü! Trafiği birbirine kattılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Zirvesi sonrası dünyaya çarpıcı mesajlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meclis lojmanı cinayeti kapandı… Aile özür istedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esra Bilgiç Kaprisleriyle Kanunsuz Topraklar Ekibini Bezdirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Turabi’nin Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kostümüyle olay yarattı! Şeyma Subaşı cadılar bayramında üstsüz poz verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Instagram Fenomeni Aída Victoria Merlano Annesini Hapishaneden Kaçırdı
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür…Ekim 30, 2021-1:04 pm
Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dansEkim 30, 2021-12:49 pm
Hazal Filiz Küçükköse’den aşk açıklaması…Ekim 30, 2021-12:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !