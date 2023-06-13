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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı…

Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Haziran 2023 - 11:15

27 yıl evli kaldığı Arzum Onan ile el ele geldiği adliyeden boşanarak ayrılan Mehmet Aslantuğ, şimdilerde aşk iddialarıyla gündemde. Konuşulanlara göre Mehmet Aslantuğ gönlünü iş insanına kaptırdı…

Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 1

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Konuşulanlara göre Mehmet Aslantuğ gönlünü iş insanına kaptırdı…

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 2

Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından boşanarak ve yine el ele ayrılmıştı.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 3

Mehmet Aslantuğ’un Arzum Onan’la boşanmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken yakışıklı oyuncu hakkında aşk haberleri gündeme gelmeye başladı.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 4

Söylemezsem Olmaz’ın gündeminde olan aşk iddiasına göre Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar’la yakınlaştı.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 5

İddiaya göre; Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar’dan etkilendi ve önce arkadaş oldu sonra da yakınlaştı.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 6

“UZUN BİR İLİŞKİ” İDDİASI

Pınar Eliçe yayında yaptığı açıklamada “En az bir bir buçuk yılı olabilir, bana söylenenler bu yönde” iddiasında bulundu.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 7

Eliçe konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 8

“Cemiyet hayatında olan bir kadın olduğu için söylemek istemedim, yakın çevrede bilinen bir şeydi, ben Mehmet Aslantuğ’un o vedalaşması vs bana geçmedi.”

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 9

“Arzum Onan’a çok kıymet verdiğini biliyorum. Bu yeni değil ama yakınlaşma ötesi…”

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 10

ARZUM ONAN SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

30 yıl sonra yeniden Marie Claire dergisine kapak olan Arzum Onan, boşanma sessizliğini bozmuştu.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 11

1993 Miss Turkey’de Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen, mankenlik kariyerinden sonra oyunculuğa adım atan Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile ayrılığına konuştu.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 12

‘BİR HİKÂYEYİ GERİDE BIRAKMAYA KARAR VERDİK’

Onan, boşanma süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok aslına bakarsanız. Oğlumuz Can’ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek.”

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 13

‘YALNIZ KALMAKLA İLGİLİ BİR KORKU YAŞAMIYORUM’

“Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna Onan, “Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum. Kendimize nefes alacağımız alanlar yaratınca, sıkıntılar tamamen dışarıda kalmasa da nispeten tolere edilebilir hale geliyor. Bu anlamda sanat en iyi kurtarıcı. Hayatımda heykel olduğu için bir kez daha şükrediyorum” yanıtını verdi.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı… - Sayfa 14

Güzellikle ilgili sorular üzerine Arzum Onan, “Aynaya baktığımda gördüğüm kadından memnunum. Güzellik kavramı hayata bakış, yaşantı, ilişkiler ve verdiğimiz kararlardan bağımsız bir algı değil” dedi.

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Mehmet Aslantuğ hakkında bomba aşk iddiası! Arzum Onan ile yeni boşanmıştı…
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