Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı

Anadolu Grubunun sahibi Tuncay Özilhan’ın ve İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri.
Sosyal medya hesaplarından sıklıkla paylaşım yapan Özilhan’ın son paylaşımı tıklanma rekoru kırdı.
Yasemin Özilhan’ın verdiği pozlar, bu kez yollardan geldi ve fotoğraflarına beğeni yağdı.
Bodrum Kaplankaya’ya seyahat eden Özilhan, fotoğraflarını, “Kaplankaya’ya varılmıştır.” sözleriyle paylaştı ve çektirdiği fotoğraflar, binlerce kişi tarafından beğenildi.
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