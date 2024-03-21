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Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı

Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mart 2024 - 16:27
Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın gelini Yasemin Özilhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 1

Anadolu Grubunun sahibi Tuncay Özilhan’ın ve İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri.

Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 2

Sosyal medya hesaplarından sıklıkla paylaşım yapan Özilhan’ın son paylaşımı tıklanma rekoru kırdı.

Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 3

Yasemin Özilhan’ın verdiği pozlar, bu kez yollardan geldi ve fotoğraflarına beğeni yağdı.

Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 4

Bodrum Kaplankaya’ya seyahat eden Özilhan, fotoğraflarını, “Kaplankaya’ya varılmıştır.” sözleriyle paylaştı ve çektirdiği fotoğraflar, binlerce kişi tarafından beğenildi.

Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 5
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 6
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 7
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 8
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 9
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 10
Tuncay Özilhan’ın gelini yol paylaşımı yaptı. Araba sürerken verdiği poz tık rekoru kırdı 11
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