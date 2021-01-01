Kefen Giyenleri Afganistan’a Göndersin

Van’da yaptığı konuşmada bir kez daha Türkiye’nin Afganistan’a asker göndermesine karşı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, göçmen sorunu konusuna da değindi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’ın Tuşba İlçesine bağlı Köprüköy’de muhtarlar, imamlar ve köy halkı ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu daha sonra, Kanaat Önderleri ve STK Temsilcileri Buluşması’nın açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu: Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır

“Birbirimize kin ve öfke duymamalıyız”

“Bölgenin yabancısı değilim, Batı’yı üniversite okumaya gittiğimde gördüm” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Farklı düşünebiliriz, farklı düşünürsek zaten Türkiye’yi büyütemeyiz dünyayı geliştiremeyiz. Farklı düşündük diye birbirimize kin ve öfke duymamalıyız. Tam tersine oturup tartışabiliriz. Akıl akıldan üstündür. Ülkemizi dünyanın saygın ülkelerinden birisi haline getirebiliriz. Bunun için devleti yönetenlere büyük önem düşüyor” şeklinde konuştu.

“Darbe anayasasını kaldıracağız”

Türkiye’nin 12 Eylül anayasasından kurtulması gerektiğini ve yapılan değişikliklerin demokratik yöntemler işletilmeden yapıldığını kaydeden CHP lideri, “Darbe anayasasını kaldıracağız. Milletvekilleri genel başkanların vesayeti altında kalıyor. Milletin vekilini milletin seçmesi lazım. Belediye başkanını belde halkı seçiyor, belediye meclis üyelerini belde halkı seçiyor. Belediye başkanlarını alıyorsun yerine kayyum atıyorsun. Haklı nedenle görevden alsan bile belediye meclisi var. Onlar seçsin” diye konuştu.

RTÜK’e tepki

RTÜK’ün orman yangınları ile ilgili haberler nedeniyle televizyon kanallarına ceza vermesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü olması lazım. Daha geçen gün orman yangınları dolayısıyla talimat verildi televizyon kanallarına. “Yangınları göstermeyin..” Niçin? Millet görmesin. Hükümetin beceriksizliğini, Saray’ın beceriksizliğini millet görmesin.FOX muhabiri “kabus gibi” diyor, “vay sen nasıl kabus dedin…” cezalar veriliyor. Bunlar halkın bilgilenme hakkının elinden alınmasıdır. Darbe anayasası bile “Basın hürdür, sansür edilemez” diyor” dedi.

“Bütün barış akademisyenlerini iade edeceğiz”

“Benim size sözümdür. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde bu barış akademisyenlerinin tamamını yeniden üniversitedeki görevlerine iade edeceğiz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Farklı düşünceden diye üniversiteden mi atılır bir adam. Böyle rezalet mi olur? Buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Irkçılığı bitireceğim, devleti cam gibi şeffaf yapacağım”

“Kesinlikle ırkçılığı bitireceğim, herkesin kimliği kendi şerefidir, ırkçılık üzerinden siyaset olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, inanç, kimlik ve yaşam tarzı üzerinden siyaseti bitireceğini söyledi.

CHP’nin de geçmişte kabahati olduğunu ve toplumdan uzaklaştığını söyleyen CHP lideri, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin CHP olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Devleti cam gibi şeffaf yapacağım. Demokrasinin çıkış noktası vatandaşın iktidara ‘benim vergimi nereye harcadın?’ demesiyle başladı. Biz dah bu noktaya gelmedik” dedi.

“Kapı kapalı ama bütün sınır açık, devletin gözetiminde geliyorlar”

Son günlerde yaşanan Afgan göçüne de değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Gencecik insanlar Afganistan’dan çıkıyorlar. 2 bin 400 km yolu aşıyorlar Türkiye’ye geliyorlar. Sözde sınır kapımız kapalı. Bütün sınır açık. Devletin gözetiminde geliyorlar, tamamı. Yerleştiriliyorlar. İçlerinde kadın, çocuk, yaşlı yok. Hepsi genç. Oradan kaçanlar buraya geliyor, biz de diyoruz ki pırıl pırıl gençlerimize Kabil’e gidin orada savaşın. Hangi akıl, hangi mantık bunu kabul eder. Ki bizim Afganistan’la tarihsel dostluğumuz var. Tarafları barıştırabiliriz ama kavganın parçası olmak yanlıştır. Erdoğan için kefen giyenler gitsinler Afganistan’a. Suriye’de başımıza gelen var, şimdi Afganistan. 1 milyon. 1 milyondan daha fazla gelecek” diye konuştu.