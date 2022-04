Özgür Demirtaş’tan Savcı Sayan’a sert gönderme! ‘Ekonominin E’sinden anlamamak…’

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son olarak Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ın yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan vatandaşa ilginç bir vaat geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sayan, “Ramazan ayında evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden” dedi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN CEVAP GELDİ

Savcı Sayan’ın bu vaadini sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Demirtaş ise çarpıcı bir göndermede bulundu. “Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın” diyen Demirtaş, “Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E’sinden anlamamak böyle oluyor demek…” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…