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TÜİK AÇIKLADI: TARIMDA AYLIK ENFLASYON ÜÇTÜ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre, tarımda aylık enflasyon oranı %8,88 olarak kaydedildi.

Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

Kasım ayında Tarım-ÜFE, bir önceki aya göre %8,88 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı %46,91 olarak belirlendi.

Sektörel ve Ana Grup Bazında Değişiklikler

  • Sektörler: Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %9,35; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,59; balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise %1,70 artış gerçekleşti.
  • Ana Gruplar: Tek yıllık bitkisel ürünlerde %19,49; çok yıllık bitkisel ürünlerde %4,91; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,93 artış görüldü.

Alt Gruplardaki Önemli Değişiklikler

  • Yıllık Değişim: En yüksek artış %263,86 ile turunçgillerde yaşandı.

  • Aylık Değişim: En yüksek artış %43,95 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda görüldü.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

TÜİK AÇIKLADI: TARIMDA AYLIK ENFLASYON ÜÇTÜ
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