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Tuba Ünsal, “FMF atağı” nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tuba Ünsal, “FMF atağı” nedeniyle hastaneye kaldırıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 16:31

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili haberlerin ardından Familial Mediterranean Fever (FMF) hastalığı ile ilgili detaylar merak edildi.

Tuba Ünsal, "FMF atağı" nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Sayfa 1

Oyuncu Tuba Ünsal, FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurarak, “Hayatımın en zor gecesiydi” dedi.

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TRT’de yayınlanan ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ adlı dizide oynayan Ünsal, hastalığı nedeniyle sete gidemediğini belirtti.

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Tuba Ünsal, "FMF atağı" nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Sayfa 3

Ünsal paylaşımında, “Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım Maslak Acıbadem Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım. Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim” ifadelerini kullandı.

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Tuba Ünsal, "FMF atağı" nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Sayfa 4

FMF ATAĞI NEDİR?

Familial Mediterranean Fever yani FMF olarak da bilinen ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır. Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle görülür.

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