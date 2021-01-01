GAZETECİ ARKADAŞIMIZ ENGİN GÜNEŞ’İ KAYBETTİK!

İki gün önce gittiği Hatay’da kalp krizi geçiren, tedavisi Hatay Özel Defne Hastanesi’nde devam eden magazin gazeteciliğinin deneyimli ismi Engin Güneş’i kaybettik

Magazin camiası Engin Güneş’in ani vefat haberiyle sarsıldı. Üç gün önce gazeteci arkadaşımız Derya Yolyapan ile birlikte Hatay’a giden gazeteci arkadaşımız Engin Güneş, Cuma günü sabah 06.30’da aniden fenalaştı. Derya Yolyapan tarafından Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Engin Güneş’e ilk müdahale burada yapıldı.

Korona yoğunluğu nedeniyle sevk edildiği Hatay Özel Defne Hastanesi’nde Anjiyo yapılan Güneş’in tıkalı olan 3 damarına müdahale edildi. Ancak, anjiyo sonrası durumu normale dönse de doktorlar ByPass yapılması yönünde karar aldılar. Cumartesi akşamını da sıkıntılı geçiren Güneş’in tedavisine devam edilirken bu akşam saatlerinde acı haber yakınlarına bildirildi. Güneş 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

İki gün önce 26 Kasım’da doğum günü olan, 1959 doğumlu olan Engin Güneş, 1983 yılından bu yana magazin gazetecisi olarak görev yapıyordu. 92 yılından sonra Televizyon sektörüne geçen Engin Güneş, muhabir, editor ve yönetici olarak bir çok magazin programında çalıştı.

Engin Güneş’in cenazesi yarın Hatay’dan İstanbul’a getilecek. Merhumun cenazesinin Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Vefatıyla magazin dünyasından büyük bir üzüntüye neden olan, gerçek bir magazin emekçisi olan, meslektaşımız, arkadaşımız Engin Güneş’e magazinci.com olarak Allah’tan rahmet, ailesine ve medya dünyasına başsağlığı diliyoruz.