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ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi trafik kazası yaptı

ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi trafik kazası yaptı
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15 Aralık 2022 - 13:57
ABD İstanbul Başkonsolosunun eşi trafik kazası yaptıAmerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri, Şişli’de kaza yaptı. Bir otomobile resmî araçla arkadan çarpan Elkhamri’nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli’de meydana geldi. ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade’nin eşi Mounir Elkhamri resmî plakalı araçla, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri’ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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