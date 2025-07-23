TRUMP’TAN OBAMA’YA AĞIR SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında eski başkan Barack Obama’ya yönelik çok ağır suçlamalarda bulundu. Trump, Obama’nın 2016 başkanlık seçimlerini manipüle etmeye çalıştığını öne sürerken, “Obama vatana ihanet suçu işledi. Artık bana karşı komplo kurmaya çalışanların peşine düşme zamanı geldi” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Trump ayrıca, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın açıkladığı ve gizliliği kaldırılan yeni rapora atıfta bulunarak, Obama’nın 2016 seçimlerinde “çete lideri” gibi hareket ettiğini iddia etti. Trump, aynı süreçte eski ABD Başkanı Joe Biden ve dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı da sorumlu tuttu.

Trump’ın açıklamaları ABD’de siyaset gündemini bir anda değiştirdi. Trump, 2016 seçimlerine dair kendisine yöneltilen “Rusya desteği” iddialarının arkasında Obama ve ekibinin olduğunu savundu. ABD Adalet Bakanlığı’nın ve özel yetkili savcıların yürüttüğü soruşturmalara rağmen Trump, kendisine yönelik herhangi bir suçlama yapılamadığını hatırlattı. Trump, “Obama suçüstü yakalandı. Artık gerçeklerin ortaya çıkma zamanı geldi. Bu işin arkasındaki herkes hesap verecek” dedi. Trump, ayrıca Başkan Şi Cinping ile olan ilişkisine de değinerek, ABD-Çin ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve Çin ile iyi ilişkiler kurmanın Filipinler açısından da sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

Öte yandan, Obama cephesinden Trump’ın ağır suçlamalarına yanıt gecikmedi. Obama’nın ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan belgelerde Rusya’nın 2016 seçimlerini etkilemeye çalıştığı fakat oyları manipüle edemediği bulgusunun değişmediği vurgulandı. Obama’nın ofisi, Trump’ın iddialarını “temelsiz, dikkat dağıtıcı ve saçma” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Geçen hafta yayımlanan belgede Rusya’nın seçimleri etkilemeye çalıştığı ama herhangi bir oyu manipüle etmekte başarılı olamadığı açıkça belirtilmiştir. Trump’ın suçlamaları ise tamamen kamuoyunun dikkatini dağıtmaya yöneliktir” ifadeleri yer aldı.

Trump ve Obama arasındaki bu karşılıklı açıklamalar, ABD siyasetinde tansiyonu yeniden yükseltti. Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. ise, ABD ile 100 yılı aşkın süredir devam eden güçlü bağları ve işbirliğini vurgulayarak, Trump ile yapılacak yeni ticari anlaşmaların detaylarını görüşeceklerini belirtti. Marcos, ABD’nin Filipinler için en yakın ve güvenilir müttefik olduğunun altını çizdi. Yaşanan gelişmeler hem Amerika’da hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.