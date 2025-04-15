TRUMP’TAN HARVARD’A SERT DARBE!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’ne sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonu keserek sert bir darbe vurdu. Trump, Harvard’ın taleplerine uymadığı gerekçesiyle üniversitenin fonunu dondurdu. Ayrıca, Biden yönetimi tarafından başlatılan ve iklim dostu projelere ayrılan yaklaşık 3 milyar dolarlık hibe programı da iptal edildi. HARVARD ÜNİVERSİTESİNE FON KESİNTİSİ Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’nin Filistin yanlısı protestolarına ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarına ilişkin taleplerine uymaması nedeniyle üniversiteye verilen 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurdu. Ayrıca, Harvard’a sağlanan 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli de askıya alındı. Eğitim Bakanlığı, Harvard’ın çeşitli kuruluşlardan aldığı 8,7 milyar doları aşkın hibenin sivil haklar yasalarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla soruşturma başlattı. Harvard profesörleri ise bu kararın ardından dava açtı. COLUMBIA VE UPENN ÜNİVERSİTELERİNE DE FON KESİNTİSİ TEHDİDİ Trump yönetimi, Columbia Üniversitesi’ni de hedef alarak okulun 400 milyon dolarlık fonunu kesme tehdidinde bulunmuştu. Columbia Üniversitesi, hükümetin taleplerine uyma kararı alarak fonlarının kesilmemesi için gereken adımları attığını açıkladı. Benzer şekilde, Pensilvanya Üniversitesi’ne (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık fon da okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle askıya alındı. İKLİM DOSTU PROJELERİN FONU DA KESİLDİ Trump yönetimi, eski Başkan Joe Biden döneminde başlatılan ve yaklaşık 3 milyar dolarlık bütçeye sahip iklim dostu projeler için ayrılan fonu iptal etti. Tarım Bakanlığı, bu programların çok masraflı olduğunu ve fonların büyük bir kısmının çiftçilere ulaşmadığını belirterek programın iptal edildiğini açıkladı. Bakan Brooke Rollins, Biden yönetiminin programı “yeşil yeni aldatmaca” olarak tanımladı. Biden yönetimi, bu programın 60 binden fazla çiftçiye ulaşacağını ve 60 milyon metrik ton emisyonu azaltmayı hedefliyordu.Trump yönetimi ayrıca, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi için başkanlık kararnamesini imzaladı ve kömür üretimini artırmaya yönelik yeni bir kararname çıkardı.Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr