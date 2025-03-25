Gazze Filmiyle Oscar Kazanan Filistinli Yönetmen İsrailliler Tarafından Saldırıya Uğradı

Filistinli yönetmen Hamdan Ballal, Gazze’deki soykırımı konu alan “No Other Lands” belgeseli ile Oscar kazandıktan sonra Batı Şeria’da şiddetli bir saldırıya uğradı. 15 maskeli İsrailli işgalci, El-Halil’in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde Ballal’ın evini silahlarla hedef aldı. Bu saldırı, bölgedeki Filistinli yönetmenin evini kurşun yağmuruna tutmakla kalmadı, aynı zamanda yakınındaki su tankını tahrip ederek çevreye zarar verdi.

Saldırı Sonrası Tutuklama

Saldırının ardından, İsrail askerlerinin olaya müdahale etmediği, aksine Ballal’ı evine kadar kovalayarak tutukladığı belirtildi. Görgü tanıkları, yerleşimcilerin Ballal’ın aracını taşlarla parçaladığını, lastiklerini kestiğini ve camlarını kırdığını söyledi. Başına aldığı darbelerle yaralanan Ballal, yere kanlar içinde kaldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaptığı açıklamada, “Filistinlilerin İsrail vatandaşlarına taş attığını” öne sürerek olayın ardından üç Filistinli ve bir İsrailli sivilin tutuklandığını bildirdi.

Uluslararası Başarı Sonrası Saldırı

Belgeselin İsrailli yönetmenlerinden biri olan Basel Adra, bu saldırının No Other Lands belgeselinin Oscar kazanmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Belki de bu film ve Oscar için bir intikam” olduğu yorumunda bulundu. Adra, askerler ve yerleşimcilerin birlikte hareket ettiğini ve polislerin hiçbir müdahalede bulunmadığını belirtti.

“Linç Etme” İfadesi

Filmin bir diğer yönetmeni İsrailli Yuval Abraham ise sosyal medyada, “Bir grup yerleşimci Hamdan Ballal’ı linç etti. Kafasında ve midesinde yaralar var. Askerler onu ambulansa bindirmek yerine tutukladı” şeklinde bir açıklama yaptı.

Daha Önce de Hedef Alındılar

Bu saldırı, No Other Lands filminin yönetmenlerinin hedef alınması ilk kez yaşanıyor. Geçtiğimiz şubat ayında, filmdeki bir diğer yönetmen Basel Adra, maskeli İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğramıştı.

İsrail Kültür Bakanı’ndan Tepki

İsrail Kültür Bakanı, No Other Lands belgeselinin Oscar kazanmasını “sinema dünyası için üzücü bir an” olarak değerlendirdi.

Kaynak: www.ensonhaber.com