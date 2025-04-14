TİCARET SAVAŞLARINDA DENGELER DEĞİŞİYOR!

Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren Çin-ABD ticaret savaşında kartlar yeniden dağıtılıyor. İki ülke arasındaki gümrük tarifesi restleşmesi büyürken, Çin’den kritik bir hamle daha geldi. Çin, otomotiv, yarı iletken ve havacılık sektörleri için hayati öneme sahip bazı nadir toprak elementleri ve mıknatısların ABD’ye ihracatını durdurdu.

TARİFE GERİLİMİ TIRMANDI

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi son haftalarda yeniden alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ek gümrük tarifelerine karşılık olarak Çin, ABD’den ithal edilen ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84’e yükselttiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Washington yönetimi, Çin’e uygulanan gümrük tarifesini önce yüzde 125’e, ardından yüzde 145’e çıkardı. ABD, diğer ülkelere uyguladığı ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin’e yönelik artışları hemen devreye aldı.

ÇİN’DEN KRİTİK STRATEJİK ADIM

Çin yönetimi, ABD’nin artan gümrük tarifelerine karşılık olarak çok daha stratejik bir adım atarak, dünya ekonomisi için büyük önem taşıyan bazı nadir toprak elementlerinin ve mıknatısların ihracatını durdurma kararı aldı.

Otomotiv, yarı iletken ve havacılık sektörlerinin üretim süreçlerinde kritik bir yere sahip olan bu elementlerin ihracatının durması, ABD sanayisinde ciddi krizlere yol açabileceği yorumlarına neden oldu.

TİCARET SAVAŞI DAHA DA SERTLEŞİYOR

Uzmanlar, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin yeni yaptırımlar ve karşı adımlarla daha da sertleşebileceğini ifade ediyor. Özellikle Çin’in nadir toprak elementleri konusunda dünyanın en büyük tedarikçisi olduğu gerçeği, ABD açısından büyük bir baskı unsuru oluşturuyor.

Dünya piyasaları, Çin ile ABD arasındaki bu ekonomik savaşın küresel tedarik zincirleri üzerindeki olası etkilerini yakından takip etmeye devam ediyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/