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Trendyol’dan Aydın Ayaydın’a Suç Duyurusu

Trendyol’dan Aydın Ayaydın’a Suç Duyurusu
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13 Ekim 2021 - 16:49
Son dönemde yazılarında sık sık Trendyol’a ilişkin iddialarda bulunan Aydın Ayaydın’a Trendyol tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendi.

T24.com’da Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı sıfatıyla bir süre konuk köşe yazarı olarak yazılar yazan Aydın Ayaydın hakkında Trendyol, 8 Ekim tarihli yazısı üzerine “Haksız Rekabet” iddiasıyla kamu davası açılmasını talep etti.

Trendyol dava dilekçesinde Aydın Ayaydın tarafından kullanılan ifadelerden bir kısmının yanlış, bir kısmının yanıltıcı ve bir kısmının ise gereksiz yere incitici olduğunu belirtti.

Trendyol’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede Ayaydın’ın ‘TTK’nın 55/1-a maddesinde belirtilen bir hal olan “başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,”’ şeklindeki eyleminin söz konusu olduğu ifade edildi.

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