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Twitch yayıncısı ‘didemss’ kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu

Twitch yayıncısı ‘didemss’ kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
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02 Kasım 2021 - 15:12

Twitch yayıncısı ‘didemss’ kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu

Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı ‘didemss’, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı.

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 1

Türkiye’nin son günlerdeki en önemli konu başlıklarından birisi olan Twitch’te kara para aklama olayları giderek büyümeye devam ediyor. Tam olarak kaç yayıncının bu işten bir şekilde faydalandığı henüz tespit edilememiş olsa da bu sayının yüzlerce olduğu, hatta sadece ‘VALORANT yayıncıları’ cephesinde 300’e yakın olduğu ifade edilmişti.

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 2

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Twitch’te daha önce ‘didemss’ isimli kanalında yayın yapan Didem isimli yayıncı, Aralık 2020’de yayınlarında ‘Kist ameliyatı’ başlığıyla bir bağış çubuğu açtı. 10 bin TL hedefi olan bağış çubuğu, bağışlar ile doldu.

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 3

“SAHTE KİST RAPORU LAZIM”

Didem’in Discord sohbetinde “sahte kist raporu lazım” mesajı yer alması, ‘kist ameliyatı’ ifadesinin yalan olduğunu ortaya koydu.

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 4

OLAYI KABUL ETTİ

Yayıncı Didem bu konu hakkında yaptığı açıklamayla da durumu kabul etti.

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 5

Instagram hesabından açıklama paylaşan Didem, olayın yayınlara yeni başladığı dönemlerde yaşandığını, o sıralar yaklaşık 30 kişi tarafından izlendiğini belirtti.

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 6

Kist ameliyatı için açılan bağış çubuğunun gerekçesi için ise şu ifadeleri kullandı:

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 7

“Arkadaşlarla konuştuğumuzda saçma sapan bir donate bar açalım dedik, dolacağını düşünmedik, aramızda makarası vardı ve trollüne öyle bir donate bar açıp arkasını düşünmedim çünkü 20-30 izleniyordum (…)

Twitch yayıncısı ‘didemss' kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu - Sayfa 8

Bir diğer sebebi de ‘kist ameliyatı’ donate barı açmamın sebebi göğsümde kist olduğu için değil, direkt ‘göğüs estetiği’ diye açarsam insanlar tarafından ayıplanabilir diye. Yaptığım şey doğru mu? Hayır değil biliyorum. (…) Sahte rapor meselesi de tamamen troll.)”

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