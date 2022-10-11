Çok sayıda siyasi ve üst düzey bürokratla ilgili borsa iddiası! ‘100 milyona yakın…’

Bankacılık hisselerindeki yükseliş başlamadan önce, 31 Mayıs 2022’de Takasbank’ın ani bir prosedür değişikliğine imza atarak “Sicil bazında pozisyon limitleri, piyasada yaşanan gelişmeler ve Borsa’nın görüşü alınarak Genel müdür tarafından beş olan limit artışı, 10 katına kadar çıkarılabilir” kararının alındığı aktarıldı.

YÜZDE 3’E DÜŞÜRÜLDÜ

Kararla birlikte bir kişi ya da kurum 1 liralık yatırımına karşılık on kat alım ya da satım yapabilir. Bir diğer anlatımla eskiden 5 olan riskli pozisyonunu 10 kat yükseltme hakkına sahip olabilir. Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşün ardından belirtilen limitin 6 Ekim’de, 31 Mayıs öncesi seviyenin bile altında olan yüzde 3’e düşürüldüğü notu paylaşıldı.

Haberde belirtilen detaylara göre, manüpilatörlerin tutuklandığı davada gizlilik kararı alınması ilk kez karşılaşılan bir durum. Daha önce yaşanmış benzer durumlarda, manipülasyon yapan kişiler hakkında ya işlem yasağı getirilir ya da tutuksuz yargılanırdı. Ayrıca, dava kapsamında ikinci bir operasyon yapılacağı iddia edildi.