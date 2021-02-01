Hülya Avşar önceki gün Boğaz turu yaptı. Güzel yıldız magazin muhabirleriyle karşılaşınca onları kırmayarak soruları yanıtladı.

Avşar Kızı’na son dönemin polemiği haline gelen, Gülşen ve Hadise gibi şarkıcıların sahnede giydiği iddialı kıyafetler soruldu.

Sanatçı bu soruya “Herkes çok güzel Hadise de öyle, Gülşen de öyle” cevabını verdi.

Bu kez gazeteciler sanatçıya sahne aldığı mekanda giydiği ve gündem olan derin yırtmaçlı kostümünü sordu. Hülya Avşar bu soruya ise “Seviyorum yırtmacı” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıl ‘Masumiyet’ adlı dizinin ekranlara erken veda etmesi sorulan 58 yaşındaki sanatçı, “Bu ‘Masumiyet’ meselesi çok uzadı. Kısmet değilmiş, hakkı bu kadar az gitmesi de değildi. Televizyonda dizi açıkçası düşünmüyorum. Dijital olursa olur. Güzel bir şeyde gelecek yakında açıklayacağım” açıklamasını yaptı.