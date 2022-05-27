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Trabzonsporlu Batuhan Kör’ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı!

Trabzonsporlu Batuhan Kör’ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı!
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27 Mayıs 2022 - 15:13

Trabzonspor’da forma giyen 21 yaşındaki başarılı oyuncu Batuhan Kör, Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile aşkına doludizgin devam ediyor. Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında da sevgilisinin yanında olan Elif Yılmaz güzelliğiyle dudak uçuklattı. Son olarak beraber çıktıkları tatilden sevgilisinin objektifine bikinili pozunu sunan Elif Yılmaz herkesi mest etti.

Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 1

3 aydır Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör’le ilişki yaşayan, Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz güzelliğiyle görenlerin adeta yüreklerini hoplattı.

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 2

Son olarak sevgilisiyle çıktığı tatilden pozlarını paylaşan güzel oyuncu, Batuhan Kör’ün objektifine bikinili pozlar verdi.

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 3

KUTLAMALARDA ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında aşklarını ilan eden Elif Yılmaz ve Batuhan Kör, ilk kez orada görüntülendi.

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 4

Başarılı oyuncu Batuhan Kör’ün sevgilisi Elif Yılmaz’ı kutlamalarda gören herkes güzelliğinden büyülendi.

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 5

SEVGİLİSİNE BİKİNİLİ POZ VERDİ

Hafta sonu Bursa’da kaçamak bir tatil yapan çift sosyal medyada pozlar verdi.

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 6

Sevgilisi Batuhan Kör’ün objektifine pozlar veren Elif Yılmaz ise, bikinisiyle fiziğini sergiledi.

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 7

Bu paylaşım sosyal medyada adeta yürek hoplattı.

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 8

İşte Elif Yılmaz’ın Instagram paylaşımları;

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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 9
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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 10
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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 11
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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 12
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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 13
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Trabzonsporlu Batuhan Kör'ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! - Sayfa 14

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