Trabzonsporlu Batuhan Kör’ün model sevgilisi bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı!

Trabzonspor’da forma giyen 21 yaşındaki başarılı oyuncu Batuhan Kör, Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile aşkına doludizgin devam ediyor. Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında da sevgilisinin yanında olan Elif Yılmaz güzelliğiyle dudak uçuklattı. Son olarak beraber çıktıkları tatilden sevgilisinin objektifine bikinili pozunu sunan Elif Yılmaz herkesi mest etti.