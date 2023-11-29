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İstanbul’da sağanak ve fırtına 1 can aldı

İstanbul’da sağanak ve fırtına 1 can aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Kasım 2023 - 15:38
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada Kağıthane’de direk devrilmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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