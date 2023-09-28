Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’a yakışmayan bir mağlubiyet oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin Trabzonspor’a yakışmayan bir sonuç olduğunu ve bundan sonra yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini söyledi.