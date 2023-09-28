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Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı seyircisiz tamamlandı

Yarıda kalan Ajax-Feyenoord maçı seyircisiz tamamlandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Eylül 2023 - 14:03

Hollanda 1. Futbol Ligi’nde (Eredivisie) 24 Eylül Pazar günü sahaya atılan meşaleler nedeniyle 56. dakikada yarıda kalan Ajax-Feyenoord müsabakası bugün seyircisiz oynandı.

Johan Cruyff Arena’da kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Feyenoord, Santiago Gimenez’in 59. dakikada attığı golle 4-0 kazandı.

Ligin 6. haftasında, Ajax’ın Johan Cruyff Arena’da 24 Eylül Pazar günü ağırladığı Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao’nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmaya devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç yeniden durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.

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Bu sezon ligde sadece 1 galibiyet alabilen Ajax, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. 14 puanlı Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

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