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Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin kararı!

Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin kararı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2024 - 11:55
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, takıma yeni katılan yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin hakkında bir karar verdi.

Ayağının tozuyla idmana çıkıp, Mourinho’nun gözüne girmek adına performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11’de forma giymenin mücadelesini verecek.

Maximin, 11’e girebilir
Bu dörtlüden formaya en yakın aday olarak ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’den bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin görülüyor.

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Yıldız oyuncu, Jose Mourinho’dan forma şansı bekleyecek.

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