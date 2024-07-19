Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin kararı!

Ayağının tozuyla idmana çıkıp, Mourinho’nun gözüne girmek adına performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11’de forma giymenin mücadelesini verecek.

Maximin, 11’e girebilir

Bu dörtlüden formaya en yakın aday olarak ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’den bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin görülüyor.

Yıldız oyuncu, Jose Mourinho’dan forma şansı bekleyecek.