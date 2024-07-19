Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin kararı!

Fenerbahçe’nin 4 yeni transferi Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin 23 Temmuz Salı günü İsviçre’de Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turu ilk maçına odaklandı.
Ayağının tozuyla idmana çıkıp, Mourinho’nun gözüne girmek adına performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11’de forma giymenin mücadelesini verecek.
Maximin, 11’e girebilir
Bu dörtlüden formaya en yakın aday olarak ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’den bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin görülüyor.
Yıldız oyuncu, Jose Mourinho’dan forma şansı bekleyecek.