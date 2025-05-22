TOTTENHAM, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE TARİH YAZDI

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun finalinde İngiltere derbisi yaşandı. Tottenham, San Mames Stadyumu’nda karşılaştığı Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek, tarihinde üçüncü kez UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

İspanya’nın Bilbao kentinde bulunan San Mames Stadı, UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Finalde iki İngiliz devi Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf, Johnson’ın 42. dakikada kaydettiği golle Tottenham oldu. Bu galibiyetle Londra ekibi, 1972 ve 1984’ün ardından 2025 yılında da Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

TOTTENHAM’IN AVRUPA LİGİ SERÜVENİ

Tottenham, UEFA Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan turnuvanın 1971-72 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti. İlk zaferini Wolverhampton Wanderers’ı geçerek yaşayan Londra temsilcisi, 1983-1984 sezonunda ise Belçika’nın Anderlecht takımına karşı oynadığı finali penaltılarla 4-3 kazanarak ikinci kez kupanın sahibi olmuştu.

Bu yıl ise Manchester United’a karşı alınan kritik galibiyetle Tottenham, 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu zaferle Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Juventus ve Inter ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’ni üçer kez kazanan takımlar arasına adını yazdırdı.

MANCHESTER UNITED SERİYİ FİNALDE BOZDU

Manchester United, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar yenilgi yüzü görmemişti. Grup aşamasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden kırmızı şeytanlar, eleme turlarında Real Sociedad, Olympique Lyon ve Athletic Bilbao’yu geçerek finale adını yazdırmıştı. Ancak finalde Tottenham’a karşı etkili olamayan Erik ten Hag’ın öğrencileri, sezonun en kritik karşılaşmasında sahadan mağlup ayrılarak Avrupa hayaline veda etti.

İNGİLTERE 10. KEZ KUPANIN SAHİBİ OLDU

Tottenham’ın bu zaferiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi kupası, 10. kez bir İngiliz takımının oldu. Daha önce Liverpool (3), Chelsea (2), Tottenham (2), Ipswich Town (1) ve Manchester United (1) olmak üzere İngiliz kulüpleri toplam 9 kez bu kupayı kazanmıştı. Tottenham’ın son zaferiyle bu sayı çift haneye yükseldi.

SEVILLA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı konumundaki Sevilla, toplam 7 şampiyonlukla zirvede yer almaya devam ediyor. İspanyol temsilcisi, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üst üste aldığı zaferlerle bu alandaki liderliğini sürdürüyor.