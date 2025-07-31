TOM BARRACK’TAN F-35 VE S-400 MESAJI: ORTAK ZEMİN MÜMKÜN

ABD Büyükelçisi: “Askeri Müdahale Dönemi Sona Erdi”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, Türkiye-ABD ilişkileri, Gazze’deki insani kriz ve F-35/S-400 anlaşmazlığı gibi kritik başlıklara değindi. Barrack, “Artık herkes kendi ayakları üzerinde durmalı” diyerek, askeri müdahale döneminin sona erdiğini vurguladı.

F-35 ve S-400 Konusunda Çözüm Arayışı

Barrack, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ve S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaşanan gerilimin artık farklı bir aşamaya geçtiğini belirtti. “Bu mesele 2017’ye ait. Artık çok farklı bir konjonktürdeyiz. Bir orta yol bulacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Bölgesel Güvenliğin Merkezi Olmalı

Barrack, Türkiye’nin sadece bir NATO savunma ortağı değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisinin merkezi olması gerektiğini vurguladı. ABD’nin Türkiye ile daha güçlü ilişkiler kurmak istediğini belirten Barrack, “Trump sonuç istiyor. Türkiye ile daha yüksek bir öneme ulaşmak istiyoruz” dedi.

Gazze ve Filistin Mesajları: “Ateşkes Olmadan Tanıma Yok”

Gazze’deki insani krize değinen Barrack, çocukların açlıktan ölmesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Ancak ABD’nin politik duruşunun net olduğunu belirterek, “Hamas ateşkes ilan etmeden Filistin devleti tanınmayacak” dedi.

Suriye’de Entegrasyon Süreci

Suriye’nin kuzeyindeki güçlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barrack, Mazlum Abdi’nin süreci sorumlu şekilde yürüttüğünü ve entegrasyonun zaman alacağını ifade etti. Türkiye’nin bu sürece yapıcı katkı sağladığını da sözlerine ekledi.