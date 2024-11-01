Togg, 1 Eylül 2024 tarihinden önce teslim edilen T10X akıllı cihazlarına yönelik 1.5 yazılım güncellemesi ve ileri sürüş destek sistemleri (ADAS) yüklemesini kullanıcılarına duyurdu. Bu güncelleme ile T10X, sürüş deneyimini geliştirecek birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunacak.

T10X için ADAS ve 1.5 yazılım güncellemesi geliyor!

Güncelleme ve ADAS özelliklerinin uygulanmasına yönelik takvim de açıklandı. 4 Kasım’dan itibaren Trumore mobil uygulaması üzerinden gönderilecek bildirimlerle kullanıcılar bilgilendirilecek ve Togg Care tarafından randevular planlanarak kullanıcılar aranacak.

2 Aralık’tan itibaren OTA (kablosuz güncelleme) yoluyla cihazlara 1.5 yazılımı yüklenmeye başlanacak. ADAS özelliklerinin devreye alınması için kullanıcılar İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya’da bulunan özel temas noktalarına yönlendirilecek.

Bu noktalarda uzman ekipler tarafından aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek kurulum ve kalibrasyon işlemleriyle kullanıcıların yeni yazılımdan tam anlamıyla yararlanması sağlanacak. Güncelleme sürecinin 1 Eylül 2024 öncesinde teslim edilen tüm T10X cihazlarına yüklenmesinin yaklaşık 7 ila 10 ay süreceği öngörülüyor.

ADAS ve 1.5 yazılım güncellemesiyle birlikte T10X trafik işareti algılama, arka trafik çarpışma uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi önemli güvenlik fonksiyonlarına sahip olacak.

V2 cihazlara ise bu özelliklere ek olarak dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı gibi gelişmiş sürüş destek özellikleri de ücretsiz olarak sunulacak. Yani toplamda 8 farklı özellik geliyor.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, şirketin kullanıcıların araçlarını sürekli güncel tutmak için yazılım güncellemeleri ile değer katma hedefinde olduğunu vurguladı. GSR II regülasyonuna uyum sağlamak adına siber güvenlik protokollerini ve yeni donanım standartlarını da güncellemelerle birlikte uygulamaya geçirdiklerini belirtti.

Karakaş, GSR II regülasyonu öncesi teslim edilen T10X cihazlarının da aynı güvenlik ve standartlara sahip olması gerektiğine inandıklarını, bu sorumluluğu yerine getirerek kullanıcı mağduriyetini önlediklerini ifade etti.

Yeni 1.5 yazılım güncellemesi kullanıcıların mobilite deneyimini zenginleştiren birçok yenilik sunuyor. Yenilenmiş medya arayüzü, ekranın dokunma hassasiyetini üç farklı seviyede ayarlama olanağı ve cihazın şarj durumuna göre maksimum enerji geri kazanımını gösterme gibi işlevler de güncellemeye dahil edildi.

Bunun yanı sıra kullanıcılar artık dijital anahtarlarını paylaşabilecekleri bir sisteme kavuşuyor. Sesli komutlarla daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan yeni yazılım, hız bilgisi, lastik basıncı, menzil bilgisi ve ses kontrolleri gibi işlevleri dijital asistan üzerinden erişilebilir kılıyor.