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Audi’den dikkat çeken karar: Brüksel’deki fabrika kapanıyor

Audi’den dikkat çeken karar: Brüksel’deki fabrika kapanıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2024 - 9:20

Audi’nin Belçika’nın başkent Brüksel’de bulunan ve elektrikli otomobil modeli Q8’in üretildiği fabrika, 2025 Şubat ayı sonunda kapatılacak.

Volkswagen Grubu’na ait Audi markası, Brüksel’deki üretim tesisinde faaliyetlerine 28 Şubat 2025 tarihinde son verecek.

Yaklaşık 3 bin çalışanı bulunan fabrikada, bu yıl sonundan önce herhangi bir işten çıkarma yapılmayacak. Bu süreçte fabrika için olası yatırımcılar ve alıcılarla görüşmeler devam edecek.

AUDI Q8 ÜRETİMİ MEKSİKA’YA TAŞINIYOR

Audi, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Brüksel fabrikasında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8’in üretildiği fabrikada talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini duyurmuştu. Açıklamada, Q8 modelinin üretimine Meksika’da devam edileceği belirtilmişti.

FABRİKA ÇALIŞANLARI TEPKİLİ

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel’deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmiş, çalışanlar iş başı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

 

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