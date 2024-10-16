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Timur Cihantimur’un ABD’deki davasına ilişkin Aci ailesinden açıklama

Timur Cihantimur’un ABD’deki davasına ilişkin Aci ailesinden açıklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2024 - 11:03

Eyüpsultan’da, 1 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, olayın ardından ABD’ye kaçan ve Türkiye’nin talebi üzerine yakalanan Timur Cihantimur’un iade talebi kararını ertelemesine ilişkin, “Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum.” dedi.

Timur Cihantimurun ABDdeki davasına ilişkin Aci ailesinden açıklama

İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD’ye kaçan ve Türkiye’nin iade talebi üzerine Boston’da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un dün ABD’de görülen duruşmada, hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.
Aci’nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, Türkiye saati ile 18.00’de görülmeye başlanan davanın neticesini İstanbul’daki evlerinden takip etti.

ABD’de yaşayan ve duruşmalara izleyici olarak katılan aile dostları aracılığıyla davadaki gelişmelerden haberdar olan baba Aci, duruşmanın sona ermesinin ardından bu kişiyi cep telefonundan görüntülü olarak aradı.

Mahkemenin duruşmayı ertelediğini ve henüz karar verilmediğini öğrenen aile, Cihantimur’un duruşma salonundaki davranışlarının nasıl olduğunu sordu ve rahat davranışlar sergilediği cevabını aldı.

Anne Pervin, oğlundan bahsederken gözyaşlarını tutamazken, baba Özer Aci ise mahkemenin erteleme kararını değerlendirdi.

Baba Aci, Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un 10 Ekim’de görülen davasının da aynı sebeple ertelendiğini, bu davanın da bir hafta veya 15 gün öteleneceğini tahmin ettiğini belirterek, “Şu an sevindiğim nokta ABD gibi bir yerde bir hafta daha hapiste kalacak olması, bunu bekliyordum.” dedi.

Cihantimur ile annesinin 4 ayı aşkın süredir ABD’de hapishanede olduklarını ve bu durumu sevindirici bulduğunu kaydeden Aci, “Baştan beri gelip adalete teslim olsunlar diyorum ama bunlar illa elleri kelepçeli gelmeyi tercih etti. Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım. Şu an sonuç bu, memnuniyet verici, sıkıntı yok.” ifadelerini kullandı.

Aci, davaya bakan hakimin olayları incelemeden karar vereceğini düşünmediğini dile getirerek, “Sonuçta bu bir iade kararı. İade edeceklerine inanıyorum. Benim inancım bu yönde. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah bundan sonra da yanılmam çünkü çocuk halen pişkinlik içinde. Dört aydır orada hapiste. Bakalım burada ne kadar kalacak? Onu zaman gösterecek.” diye konuştu.

Olayın başından beri adalet istediğini belirten Aci, şöyle devam etti:

“Sabahtan beri zaman geçmiyordu. Bir an önce girse, dava başlasa diye hep heyecan içerisinde dört gözle saati bekliyorduk. Bugün ‘Amerika’daki dostlarımızdan nasıl bir haber gelecek? İletişim kurabilecek miyiz? İrtibat sağlayabilecek miyiz?’ diye heyecan içerisinde geçti. Sonuçta acılı da olsak, acılı baba da olsak, yüreğimizde yara da olsa bazı şeylere engel olamıyoruz. Hayat bir şekilde devam ediyor, akşam oluyor, sabah oluyor ama bu tarihten sonra bir daha bizim baharımız olmayacağı kesin. İlahi kader gününe kadar nefes alıp vermek zorundayız.”

OLAY

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV’ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur’un olay yerine gelen annesi Eylem Tok’un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır’a, ardından da ABD’ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok’un Boston’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

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