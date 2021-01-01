Ayrılık Ona Yaradı

Ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu. İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.

Leotta katıldığı bir televizyon programında ayrılık haberini açıklamıştı. Ünlü spikere ayrılık resmen yaradı. Üst üste pozlarını paylaşan Diletta Leotta dekoltesiyle yine hayranlarının ilgisini çekti.

Leotta’nın paylaşımlarına hayranları “Çok güzelsin” yorumları yağdırdı.

Seksi pozlarıyla sık sık dikkat çeken spiker göğüslerini sergilediği anları geçtiğimiz gün paylaşınca gündeme gelmişti.