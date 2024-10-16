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Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ekim 2024 - 10:28

MİT, Suriye/Tel Rıfat’ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde Sorumluları Mazlum kod adlı Hüseyin ÖZTÜRK ve Zelal Afrin kod Vidan FATE’yi etkisiz hale getirdi.

Son dakika: MİTten Suriyede nokta operasyon

PKK/YPG’li Hüseyin ÖZTÜRK ve Vidan FATE, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

MİT’İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin ÖZTÜRK, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

MİT, Tel Rıfat’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist ÖZTÜRK’ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı.

MİT’in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG’li ÖZTÜRK’ün, başka bir PKK/YPG’li terörist Vidan FATE ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG’li Hüseyin ÖZTÜRK ve Vidan FATE düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.

MAZLUM KOD HÜSEYİN ÖZTÜRK VE ZELAL AFRİN KOD VİDAN FATE KİMDİR?

Mazlum kod Hüseyin ÖZTÜRK, örgütün kırsal kadrolarına 1994’te katıldı. Örgüte katılım yaptığı tarihten itibaren 2015’e kadar Irak’ta, Kandil, Gare, Zap, Metina alanlarında, İran’da Bani, Kelareş, Salmas ve Türkiye’de Hatay/Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttü.

2015-2017 arasında Ayn El Arab bölgesinde faaliyetlerini sürdürdü. 2017-2018 döneminde Suriye/Kamışlı Kuzey Cephe sözde sorumlusu olarak Türkiye sınır hattında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetleri idare etti. 2019-2020 yılları arasında PKK/YPG Askeri Disiplin sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK/YPG Tel Rıfat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Zelal Afrin kod Vidan FATE, 1990’da Suriye’de yerel örgüte işbirlikçilik yapmaya başladı. 2000 yılında ise kırsal kadrolarına katılım sağladı. 2000-2011 yılları arasında örgüt adına Türkiye’de Zagros kırsalında, Irak’ta Kandil ve Gare’de faaliyet gösterdi. Daha sonra Ayn El Arab bölgesine geçti. Vidan FATE de son olarak Tel Rıfat bölgesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

Son dakika: MİTten Suriyede nokta operasyon

 

Son dakika: MİTten Suriyede nokta operasyon

 

Son dakika: MİTten Suriyede nokta operasyon
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