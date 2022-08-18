Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi

TC Candler ve Independent Critics ile birlikte “Dünyanın En Güzel 100 Kadını” listesi yayınladı. Dünyanın en güzel kadını seçmek için binlerce kişinin katıldığı oylamada zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı. Türkiye’den listede sadece 3 güzel isim girdi.
tv100.com’ün haberine göre hayranlar tarafından 50.000’den fazla kişi önerildi. Adayların arasından yapılan oylamayla sayı 1000 adaya indirildi. Oylama sonucunda küresel megastarları, yeni genç ünlülerinden oluşan 100 kişilik liste ortaya çıktı.
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İşte dünyanın en güzel 100 kadını…
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100. Natalie Portman
3102
99. Priyanka Chopra
4102
98. Eva De Dominici
5102
97. Eden Fines
6102
96. Margot Robbie
7102
95. Bella Poarch
8102
94. Sandrinna Michelle
9102
93. Aslı Atıl
10102
92. Selena Gomez
11102
91. Lily Collins
12102
90. Adut Akech Bior
13102
89. Satomi Ishihara
14102
88. Carina Zavline
15102
87. Zhu Zhu
16102
86. Nancy Ace
17102
85. Marta Diaz
18102
84. Solar (Kim Yong-sun)
19102
83. Jenaya Lee
20102
82. Audreyana Michelle
21102
81. Ayu Ting Ting
22102
80. Eunseo (Son Joo-yeon)
23102
79. Sajal Aly
24102
78. Janine Gutierrez
25102
77. Tabby (Tabitha Lam)
26102
76. Sasha Song
27102
75. Whitney Peak
28102
74. Dita Karang
29102
73. Ariana Grande
30102
72. Nana Komatsu
31102
71. Taylor Marie Hill
32102
70. Gulnazar
33102
69. Janice Joostema
34102
68. Momo (Hirai Momo)
35102
67. Thao Nhi Le
36102
66. Anghelina Policarpova
37102
65. Emilia Clarke
38102
64. Hanna Yuri
39102
63. Golshifteh Farahani
40102
62. Doah (Kim Do-ah)
41102
61. Camilla Bell
42102
60. Emily Mei
43102
59. Mia Lousia Reinbott
44102
58. Dilraba Dilmurat
45102
57. Lupita Nyong’o
46102
56. Maika Yamamoto
47102
55. Emma Watson
48102
54. Urassaya Sperbund
49102
53. Savannah Clarke
50102
52. Maudy Ayunda
51102
51. Ana De Armas
52102
50. Nayeon (Im Na-yeon)
53102
49. Dolorez Lorenzo
54102
48. Jourdan Dunn
55102
47. Jeon Somi (Ennik Somi Douma)
56102
46. Özge Yağız
57102
45. Kim Chung-ha
58102
44. Banita Sandhu
59102
43. Chaewon (Kim Chae-won)
60102
42. Hande Erçel
61102
41. Jassita Gurung
62102
40. Yuki (Mori Koyuki)
63102
39. Moa Sandell
64102
38. Ningning (Ning Yizhuo)
65102
37. Maia Cotton
66102
36. Ella Balinksa
67102
35. Anna Van Patten
68102
34. Chaeryeong (Lee Chae-ryeong)
69102
33. Natalya Tsevechugova
70102
32. Naomi Scott
71102
31. Franciny Ehlke
72102
30. Jennie Kim
73102
29. Karolina Pisarek
74102
28. Sorn (Chonnasorn Sajakul)
75102
27. Jade Webber
76102
26. Jisoo (Kim Ji-soo)
77102
25. Josie Lane
78102
24. Minatozaki Sana
79102
23. Vienna Maryce
80102
22. Yuqi (Song Yuki)
81102
21. Kimiya Hosseini
82102
20. Yooa (Yoo Shi-ah)
83102
19. Oktyabrina Maximova
84102
18. Liza Soberano
85102
17. Rose
86102
16. Meika Woollard
87102
15. Gal Gadot
88102
14. Thylane Blondeau
89102
13. Selugi
90102
12. Dasha Taran
91102
11. Kaylyn Slevin
92102
10. Nana (Im Jin-ah)
93102
9. Jasmine Tookes
94102
8. Lyodra Ginting
95102
7. Tzuyu
96102
6. Yael Shelbia
97102
5. Nancy Jewel McDonie
98102
4. Ivana Alawi
99102
3. Hamila Aden
100102
2. Emelie Nereng
101102
1. Lisa (LaLisa Manonal)