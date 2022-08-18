Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi

TC Candler ve Independent Critics ile birlikte “Dünyanın En Güzel 100 Kadını” listesi yayınladı. Dünyanın en güzel kadını seçmek için binlerce kişinin katıldığı oylamada zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı. Türkiye’den listede sadece 3 güzel isim girdi.