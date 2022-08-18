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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi
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18 Ağustos 2022 - 15:18

TC Candler ve Independent Critics ile birlikte “Dünyanın En Güzel 100 Kadını” listesi yayınladı. Dünyanın en güzel kadını seçmek için binlerce kişinin katıldığı oylamada zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı. Türkiye’den listede sadece 3 güzel isim girdi.

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 1

tv100.com’ün haberine göre hayranlar tarafından 50.000’den fazla kişi önerildi. Adayların arasından yapılan oylamayla sayı 1000 adaya indirildi. Oylama sonucunda küresel megastarları, yeni genç ünlülerinden oluşan 100 kişilik liste ortaya çıktı.

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       Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 2

İşte dünyanın en güzel 100 kadını…

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 3

100. Natalie Portman

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 4

99. Priyanka Chopra

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 5

98. Eva De Dominici

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 6

97. Eden Fines

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 7

96. Margot Robbie

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 8

95. Bella Poarch

8102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 9

94. Sandrinna Michelle

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 10

93. Aslı Atıl

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 11

92. Selena Gomez

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 12

91. Lily Collins

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 13

90. Adut Akech Bior

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 14

89. Satomi Ishihara

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 15

88. Carina Zavline

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 16

87. Zhu Zhu

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 17

86. Nancy Ace

17102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 18

85. Marta Diaz

18102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 19

84. Solar (Kim Yong-sun)

19102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 20

83. Jenaya Lee

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 21

82. Audreyana Michelle

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 22

81. Ayu Ting Ting

22102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 23

80. Eunseo (Son Joo-yeon)

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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 24

79. Sajal Aly

24102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 25

78. Janine Gutierrez

25102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 26

77. Tabby (Tabitha Lam)

26102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 27

76. Sasha Song

27102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 28

75. Whitney Peak

28102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 29

74. Dita Karang

29102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 30

73. Ariana Grande

30102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 31

72. Nana Komatsu

31102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 32

71. Taylor Marie Hill

32102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 33

70. Gulnazar

33102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 34

69. Janice Joostema

34102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 35

68. Momo (Hirai Momo)

35102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 36

67. Thao Nhi Le

36102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 37

66. Anghelina Policarpova

37102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 38

65. Emilia Clarke

38102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 39

64. Hanna Yuri

39102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 40

63. Golshifteh Farahani

40102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 41

62. Doah (Kim Do-ah)

41102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 42

61. Camilla Bell

42102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 43

60. Emily Mei

43102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 44

59. Mia Lousia Reinbott

44102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 45

58. Dilraba Dilmurat

45102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 46

57. Lupita Nyong’o

46102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 47

56. Maika Yamamoto

47102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 48

55. Emma Watson

48102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 49

54. Urassaya Sperbund

49102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 50

53. Savannah Clarke

50102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 51

52. Maudy Ayunda

51102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 52

51. Ana De Armas

52102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 53

50. Nayeon  (Im  Na-yeon)

53102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 54

49. Dolorez Lorenzo

54102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 55

48. Jourdan Dunn

55102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 56

47. Jeon Somi (Ennik Somi Douma)

56102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 57

46. Özge Yağız

57102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 58

45. Kim Chung-ha

58102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 59

44. Banita Sandhu

59102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 60

43. Chaewon (Kim Chae-won)

60102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 61

42. Hande Erçel

61102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 62

41. Jassita Gurung

62102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 63

40. Yuki (Mori Koyuki)

63102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 64

39. Moa Sandell

64102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 65

38. Ningning (Ning Yizhuo)

65102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 66

37. Maia Cotton

66102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 67

36. Ella Balinksa

67102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 68

35. Anna Van Patten

68102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 69

34. Chaeryeong (Lee Chae-ryeong)

69102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 70

33. Natalya Tsevechugova

70102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 71

32. Naomi Scott

71102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 72

31. Franciny Ehlke

72102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 73

30. Jennie Kim

73102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 74

29. Karolina Pisarek

74102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 75

28. Sorn (Chonnasorn Sajakul)

75102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 76

27. Jade Webber

76102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 77

26. Jisoo (Kim Ji-soo)

77102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 78

25. Josie Lane

78102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 79

24. Minatozaki Sana

79102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 80

23. Vienna Maryce

80102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 81

22. Yuqi (Song Yuki)

81102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 82

21. Kimiya Hosseini

82102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 83

20. Yooa (Yoo Shi-ah)

83102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 84

19. Oktyabrina Maximova

84102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 85

18. Liza Soberano

85102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 86

17. Rose

86102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 87

16. Meika Woollard

87102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 88

15. Gal Gadot

88102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 89

14. Thylane Blondeau

89102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 90

13. Selugi

90102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 91

12. Dasha Taran

91102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 92

11. Kaylyn Slevin

92102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 93

10. Nana (Im Jin-ah)

93102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 94

9. Jasmine Tookes

94102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 95

8. Lyodra Ginting

95102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 96

7. Tzuyu

96102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 97

6. Yael Shelbia

97102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 98

5. Nancy Jewel McDonie

98102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 99

4. Ivana Alawi

99102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 100

3. Hamila Aden

100102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 101

2. Emelie Nereng

101102

Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı: Sadece 3 Türk listeye girebildi - Sayfa 102

1. Lisa (LaLisa Manonal)

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