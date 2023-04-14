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Time dergisinin “en etkili 100 kişi” listesinde 6 sporcu yer aldı

Time dergisinin “en etkili 100 kişi” listesinde 6 sporcu yer aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Nisan 2023 - 14:41
Time dergisinin “en etkili 100 kişi” listesinde 6 sporcu yer aldı. Bu isimler arasında Lionel Messi ve Kylian Mbappe’ye de yer verildi.

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