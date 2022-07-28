Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan beklenmedik Emre Mor kararı

Ülker Stadı’nda Dinamo Kiev’i konuk ederken 53’te 10 kişi kalan, 57’de ise Buyalskiy’in golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe’de Emre Mor-Bruma değişikliği geldi.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Emre Mor, 76. dakikada beklenmedik bir şekilde oyundan alındı.

Jorge Jesus, Emre Mor’u çıkarırken yerine Bruma’yı oyuna dahil etti.

Öte yandan kazandığı penaltıyı gole çeviremeyen Enner Valencia da ıslıkla protesto edildi.

“EMRE MOR KENDİSİNİ İYİ HİSSETMEDİ”

Emre Mor’un oyuna girdikten sonra kendisini iyi hissetmediğini söylediğini ifade eden Jorge Jesus, “Oyundan çıkma sebebi tamamen fiziksel. Oyuna girdikten sonra iyi başladı ancak 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi, bu yüzden Emre Mor’u oyundan aldık. Oyuna giren oyunculardan memnunum. Değişikliklerin ardından golü bulduk. Zaman zaman oyuna giren bir oyuncu, gerek fiziksel gerekse de taktiksel olarak oyundan çıkabiliyor. Bunu daha önce de yaptım. Bugünkü değişikliği yapma sebebimi de söyledim. Bugün oyuna giren oyuncular fiziksel olarak iyi işlere imza attı. Değişikliklerin de ardından golü bulduk bugün” dedi.