İstanbul’da Kral Şakir rüzgarı

Sanat, eğlence, sinema ve TV dünyasının sevilen isimlerinden Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Aslı Çini Yaşaroğlu, İbrahim Büyükak, Görkem Sevindik, Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu, Alper Kul, Uzman Dr. Seda Ülgen, Banu Ilıcalı, Esat Yontunç ve Hande Gülşen Yontunç, Gizem Hatipoğlu, Akasya Asıltürkmen, Polat Yağcı, Jess Molho, Nur Tuğba Namlı, Burak Akkul gibi isimler de galaya katılarak Kral Şakir’in eğlenceli dünyasına ortak oldular.