TGC’den usta gazeteci için başsağlığı mesajı

TGC Yönetim Kurulu Timuçin Mert’in ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı:
“Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren değerli üyemiz Timuçin Mert’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”
Timuçin Mert’in cenazesi 11 Ekim 2023 Çarşamba günü öğle namazının ardından Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camisi’nden alınarak Silivrikapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
TİMUÇİN MERT KİMDİR?
1951 yılında İstanbul’da doğdu. Davutpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1974 yılında Hergün Gazetesi’nde başladı. Tercüman, Orta Doğu, Yeni Yıldız, Yeniçağ, Dokuz Sütun gazetelerinde çalıştı. Bu yayın organlarında muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu. Son İmparator Vahdettin, Gri Kardinal, Zizim Mahkumu, Atatürk’ün Yanındaki Mehdi, Fethin Ardındaki Sır ve Mustafa Kemal isimli kitapları yayınlandı. İki çocuk babası olan Timuçin Mert Sürekli Basın Kartı taşıyordu.