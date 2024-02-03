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“Palalı Sabri” cinayetinde yeni gelişme

“Palalı Sabri” cinayetinde yeni gelişme
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Şubat 2024 - 18:44

Gezi Parkı protestolarında eylemcilere pala ile saldırması nedeniyle “Palalı Sabri” adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de evvelsi gün uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

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