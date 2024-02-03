“Palalı Sabri” cinayetinde yeni gelişme

Gezi Parkı protestolarında eylemcilere pala ile saldırması nedeniyle “Palalı Sabri” adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de evvelsi gün uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
İddiaya göre, Beyoğlu’nda evvelsi gün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi’ye ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi’yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kısa sürede yakalandılar
Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla silahla ateş eden Çetin G.’nin de aralarında olduğu 8 şüpheli bugün gözaltına alındı.
Beraat etmişti
“Palalı Sabri'” adıyla tanınan Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.
Gezi Parkı detayı
Gezi Parkı eylemlerinde Taksim’de gösteri yapan eylemcilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi’nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. 11 Mayıs 2017’de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı “silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama” suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.