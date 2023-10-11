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MHP’li eski başkan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 13:01

MHP eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Bayram, 4 yıllık tedavi sürecinin sonunda vefat etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nail Bayram’ın cenazesi bugün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.

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