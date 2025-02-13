TFF’DEN GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİNE YERLİ HAKEM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem kullanımını reddetti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, açıklamalarında bu sezon boyunca Türk hakemlerinin görev yapacağını ve yabancı hakem talebinin karşılanmayacağını belirtti.

TFF, YERLİ HAKEM POLİTİKASINI DEVAM ETTİRİYOR

TFF’nin verdiği bilgilere göre, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Türkiye’deki tüm maçlarda yabancı hakem kullanılmayacak. Bu karar, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi dahil olmak üzere tüm maçlar için geçerli olacak. Ural Aküzüm, “Bu sezon boyunca hiçbir maçta yabancı hakem görevlendirilmeyecek. Tüm derbiler ve önemli karşılaşmalar, Türk hakemleri tarafından yönetilecek,” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN YABANCI HAKEM TALEPLERİ

Son dönemde, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri derbi maçlarında yabancı hakem kullanılmasını talep etmişti. Galatasaray, yabancı VAR hakemi talep ederken, Fenerbahçe de bu isteği dile getiren kulüplerden biriydi. Ancak, TFF’nin son açıklaması bu talepleri karşılamadığını ve derbi maçlarının yerli hakemler tarafından yönetileceğini netleştirdi.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ URAL AKÜZÜM KİMDİR?

Ural Aküzüm, Galatasaray Lisesi mezunu olup, akademik eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Montpellier Üniversitesi‘nde tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde akademik görevler üstlenmiş, uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü‘nde aktif olarak yer almış ve TÜRKONFED gibi önemli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır.

TFF’NİN YERLİ HAKEM POLİTİKASI VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

TFF’nin yabancı hakem taleplerine karşı net bir duruş sergilemesi, kulüplerin beklentileri üzerinde önemli bir etki yaratacak. Yabancı hakem uygulamasının Türk futbolu için önemli bir tartışma konusu olduğu son yıllarda daha fazla gündeme gelmişti. Ancak TFF’nin kararının, yerli hakemlerin gelişimi ve Türk futbolunun kendi hakemleriyle maç yönetmesinin önemi açısından kritik olduğu düşünülüyor.

SONUÇ: GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİNDE YERLİ HAKEMLER

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde, TFF’nin açıklaması ile birlikte yerli hakemler tarafından yönetileceği kesinleşmiş oldu. Bu karar, kulüplerin yabancı hakem taleplerine karşı bir adım olarak değerlendirilse de, Türk futbolu için önemli bir dönüm noktası olabilir. Hakem atamalarının şeffaflık ve adalet çerçevesinde yapılması, futbolun kalitesine katkı sağlayacaktır.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com