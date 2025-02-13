TFF’DEN GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇINA YERLİ HAKEM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem kullanılmayacağını açıkladı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, bu sezon boyunca tüm maçlarda Türk hakemlerinin görev yapacağını ve yabancı hakemlerin maçlarda yer almayacağını belirtti.

TFF, YERLİ HAKEM POLİTİKASINI DEVAM ETTİRİYOR

TFF’nin açıklamasına göre, 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar yabancı hakemler Türk futbolunun önemli maçlarında yer almayacak. Aküzüm, “Bu sezon boyunca hiçbir maçta yabancı hakem olmayacak. Tüm derbi ve kritik karşılaşmalar, Türk hakemler tarafından yönetilecek,” şeklinde konuştu. Bu açıklama, derbi heyecanı için büyük önem taşıyan hakem atamalarına dair belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN HAKEM TALEPLERİ

Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, derbi maçlarının hakem atamaları konusunda çeşitli taleplerde bulunmuşlardı. Galatasaray, yabancı VAR hakemi talebinde bulunurken, Fenerbahçe de yabancı hakem isteyen kulüpler arasında yer alıyordu. Ancak TFF’nin son açıklaması, her iki kulübün taleplerine karşılık verilmeyeceğini ve derbi maçların yerli hakemlerle oynanacağını netleştirdi.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ URAL AKÜZÜM KİMDİR?

Ural Aküzüm, Galatasaray Lisesi mezunu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun olmuştur. Siyasi ve İdari Bilimler alanında eğitim almış, İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde de akademik kariyer yapmıştır. Uzun yıllardır spor kulübü yönetimlerinde görev almış olan Aküzüm, Galatasaray Spor Kulübü‘nde 6 dönem yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif roller üstlenmiştir.

TFF’NİN YERLİ HAKEM POLİTİKASI VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

TFF’nin kararının, hem futbol camiası hem de taraftarlar arasında geniş yankı uyandırması bekleniyor. Yabancı hakemlerle ilgili tartışmalar uzun süredir gündemdeydi ve Türk hakemlerinin maçları yönetmesi, bazı kulüpler için kabul görse de, derbi heyecanını daha da artıracak gibi görünüyor. Bu karar, yerli hakemlerin uluslararası tecrübelerinin artması açısından da önem taşıyor.

SONUÇ: GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİNDE YERLİ HAKEMLER

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde, TFF’nin açıklamaları doğrultusunda, maçın Türk hakemleri tarafından yönetileceği kesinleşti. Bu karar, kulüplerin yabancı hakem taleplerini karşılamasa da, Türk futbolu için önemli bir dönüm noktası olabilir. Hakem atamalarının şeffaf ve adil bir şekilde yapılması, futbolun kalitesine katkı sağlayacaktır.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com