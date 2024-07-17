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TFF seçimlerine bir gün kala çarpıcı iddia

TFF seçimlerine bir gün kala çarpıcı iddia
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Temmuz 2024 - 17:00
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde adaylığı ‘eksik evrak’ nedeniyle kabul edilmeyen Erdal Alkış, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Alkış, mevcut başkan ve yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi’nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

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